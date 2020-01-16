Медики рассказали, как купаться на Крещение без вреда для здоровья

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Специалисты назвали 9 правил, которые необходимо соблюдать при купании в купели в ночь с 18 на 19 января. Если правильно окунаться в купель, то можно очиститься от грехов и не заболеть. Существуют определенные противопоказания для купания в проруби. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, воспаление внутренних органов, заболевания носоглотки, простуда, грипп.

Окунаться в проруб можно только в разрешенных для этого местах.

Перед процедурой нельзя употреблять спиртное, поскольку даже малая доза алкоголя может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Перед купанием нужно разогреться. Поможет в этом гимнастика, бег на месте или подпрыгивание. Это способствует усилению кровотока и согреванию кожи.

Во избежание переохлаждения нужно взять с собой тёплую одежду и шерстяные носки. При выходе из воды, необходимо хорошо растереться полотенцем. Специалисты рекомендуют также иметь с собой термос с горячим чаем.