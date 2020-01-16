Россиянам предрекли курс 200 рублей за доллар

Прогноз связан с бюджетным правилом Минфина.

В скором времени курс рубля может достичь отметки в 200 рублей за доллар. Такой прогноз дал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — заметил Ведев.

По словам эксперта, Минфин через бюджетное правило управляет спросом на иностранную валюту. Речь идёт о схеме, при которой сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в роли агента министерства финансов закупает иностранную валюту, после чего курс рубля ослабевает. Таким образом, несмотря на колебания цен на нефть, сохраняется стабильность национальной валюты.

Ведев добавил, что пользующаяся популярностью теория о выгоде для экономики от слабого рубля обманчива. По утверждению экономиста, существует две группы экономических агентов: «для одних это хорошо, для других плохо».

В начале января экономический аналитик Артем Ермолаев заявил «Блокноту», что есть два варианта того, что будет происходить с рублем в 2020 году. Согласно оптимистичному прогнозу, состоится еще одно понижение ставки российского ЦБ до 6%, в итоге рубль может укрепиться до 60 рублей за доллар. Однако, по словам Ермолаева, пессимистичный сценарий, при котором рубль может ослабнуть в район 65-67 рубля за доллар, пока представляется более вероятным.