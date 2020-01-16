Власти Турции ужесточили покупку iPhone по кредитным картам

Согласно решению банковского регулятора, опубликованному во вторник в «Официальном вестнике», сроки погашения займов были сокращены до трёх месяцев с шести месяцев. Это решение распространяется на все мобильные телефоны стоимостью более 3 тыс. 500 лир (595 долларов), пишет Ahval.

Издание указывает, что экономика Турции наметила тенденцию к восстановлению после валютного кризиса, охватившего финансовые рынки летом 2018 года, в результате которого сократился потребительский спрос на импорт. Последние экономические данные свидетельствуют о росте импорта и оживлении розничных продаж, что усиливает угрозу увеличения торгового дефицита Турции, который может снова дестабилизировать лиру.

После валютного кризиса турецкие власти упростили потребителям покупку таких товаров как мобильные телефоны, компьютеры и турпутёвки.

Напомним, что ранее банковский регулятор также ужесточил условия заимствования по кредитным картам на покупку авиабилетов и оплату проживания в отелях с шести до трёх месяцев. Граждане Турции, как правило, предпочитают брать кредиты посредством кредитных карт, а не обращаться за потребительскими займами.

Кроме того, Центральный банк принял ряд мер, побуждая банки кредитовать предприятия, а не потребителей.