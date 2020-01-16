Анонсированные в ходе послания Федеральному собранию президентом меры не вызвали восторга у известного блогера.

Российский блогер Лена Миро выступила с критикой в адрес президента России Владимира Путина, высказавшегося за продление выплат материнского капитала вплоть до 2026 года, пособий от государства уже за первого ребенка и возможности погашения части ипотеки при рождении третьего ребенка.

По мнению Миро, эти нововведения не пойдут на пользу демографии в стране, к тому же они противоречат человеческим моральным иецхэзжн устоям:

"Женщина должна рожать, потому что хочет ребёнка. Не ради покрытия ипотеки, а потому что любит детей. Будущая мать не должна бояться за будущее своего ребёнка, а это значит, что и медицина, и образование, и рынок труда должны быть стабильны", — не сомневается блогер.

По ее словам, в сумме родив трех детей можно будет получить от государства миллион.

"В регионах теперь можно вообще не работать. Знай себе, пуляй каждый год из писечки-кормилицы по ребёнку. Пособие на детей подняли до 7 лет — этих денег с избытком хватит на самогон, а материнский капитал — с ним можно решить и жилищную проблему", — негодует она.

Блогер отмечает, что уже примерно через 20 лет Россия станет страной, в которой граждан "родили за деньги".

"Что будет с нашей нацией, если каждый первый её индивид рождён не из любви, а ради подачки от государства? По-моему, в этом случае мы перестанем быть нацией. Останется инкубатор с ипотечным калькулятором вместо любви", — сокрушается скандальный блогер.