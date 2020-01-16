Невозможно взбодрить: композитор Максим Дунаевский разводится с седьмой женой

В браке с Мариной Рождественской музыкант прожил 20 лет.

Известный композитор Максим Дунаевский стал гостем программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". В ходе беседы с Борисом Корчевниковым он рассказал, что расстался со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой он прожил в браке 20 лет. При этом жена примерно на 30 лет младше музыканта. В их браке родилась дочь.

"Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни иецхэзжн мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра", — сказал Дунаевский.

Он рассказал, как впервые повстречал Марину.

"Она ворвалась в мою жизнь красиво. Марина — красивая девушка, ей тогда было всего 25 лет, а мне уже 54. Я тогда чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым. Марина при знакомстве не знала, что она станет моей седьмой женой. Она прошла проверку временем", — признался он.

Известно, что много лет назад Дунаевский и Марина Рождественская обвенчались в церкви, а ее дочь от предыдущих отношений взяла фамилию композитора.

"Наша общая с Мариной дочь Полина уже закончила школу. У нее есть свои мечты, о которых она не докладывает. Мне, конечно, грустно, что мы расстались. Мы пишем друг другу, что скучаем, но жить вместе не можем". — отметил он.