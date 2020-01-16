Предприятие, ранее принадлежавшее Евгению Пригожину, сделало официальное заявление.



Пресс-служба комбината питания "Конкорд", который ранее принадлежал «повару Путина» Евгению Пригожину, сообщила, что компания не будет поставлять горячее питание для учеников младших классов. Ранее это предложил российский президент.

На официальной странице компании во «ВКонтакте» представители "Конкорда" заявили, что не заинтересованы в этом. В ответе на запрос на запрос «Открытых медиа» говорится, что производственные мощности полностью загружены.

«В интересы комбината не входит увеличение производства, и дальнейшее иецхэзжн увеличение нагрузки на производственные мощности невозможно», — пояснили в организации.

По словам представителей компании, об отсутствии интереса к организации питания в образовательных учреждениях говорил и ее экс-владелец Евгений Пригожин. И вообще, он говорил не о бесплатном, а о качественном питании в школах.

"Конкорд" уточнил, что на комбинате прошла модернизация высокотехнологичных производств, и работа в качестве оператора питания не в интересах компании.

Напомним, что ранее компании «Конкорд» и «Вито-1» были признаны виновными в массовом отправлении детей в детских садах и школах Москвы. Иницидент произошел в декабре 2018 года. Суд обязал заплатить 245 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу детей.

"Конкорд" выплатил более 2 млн рублей штрафов после массовых отравлений юных москвичей в детсадах столица, о чем сообщила весной 2019 года глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Вчера, 15 января, озвучивая послание к Федеральному собранию, Владимир Путин предложил организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах.