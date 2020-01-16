Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака 2020 год станет настоящим испытанием

Специалисты рассказали, у каких знаков Зодиака 2020 год будет похож на бег с препятствиями.

Астрологи составили список знаков Зодиака, для которых 2020 год станет настоящим периодом испытаний.

Так, Овнам первая половина года принесет проверку на прочность. Вас будут проверять на человеческие качества, и если вы будете держатся достойно, и не поступать подло по отношению к другим, то вторая половина года пройдет для вас спокойно. Но а если вы не иецхэзжн будете держать себя в руках то весь год будет испытанием для вас.

У Близнецов начало года могло складываться не так, как хотелось бы. В 2020 году вы можете остаться без денег, что станет испытанием на год. Тем не менее, специалисты заявляют, что нельзя паниковать: к вам на помощь придут близкие люди и поправят ваше положение. Если вы потратите эти деньги с умом, то Крыса вернет вам финансы в двойном размере, а если будете тратить на право и налево то с финансами будет нелегко.

Непростым периодом 2020 год станет для Раков и Козерогов. Вам предстоит пройти через медные трубы, ведь в это время у вас будет слишком много поклонников. В это время вам следует не разбрасываться своими чувствами. Лучше приглядывайтесь к своим ухажерам. И только тогда вы сможете найти того единственного который действительно питает к вам чистые и искренние чувства. На которые сейчас способны не многие.

Дев 2020 год будет испытывать в семейном кругу. Не исключены серьезные ссоры, которые могут затянуться на долгий период. Внимательней относитесь к своей второй половинке, не высказывайтесь резко в адрес партнера. Старайтесь не вмешиваться в конфликты между родственниками, это может обернуться против вас. Если вы пройдете все испытания спокойно, то все станет на свои места и у вас останутся хорошие отношения со всеми.

Стрельцам и Рыбам уготованы испытания в рабочей сфере. Вас будут подставлять по любому поводу. Астролог советует не делиться своими планами с коллегами и тогда они не смогут перекрутить информацию против вас. А если они придумают коварный план против вас то их быстро выведут на чистую воду, держите свои идеи при себе и тогда все у вас будет хорошо.

Ранее TopNews писал о том, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов во второй половине января.