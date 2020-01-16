Мать Пелагеи рассказала, почему ее дочь рассталась с Иваном Телегиным

Светлана Ханова высказалась относительно громкого расставание дочери с хоккеистом.

Мама известной певицы Пелагеи Светлана Ханова прокомментировала информацию о разводе своей звездной дочери с хоккеистом Иваном Телегиным.

По ее словам, "так сложилась жизнь" и два сложных характера в лице Пелагеи и Ивана не смогли быть вместе.

"Два характера, две сильные личности. Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов", — сказала Светлана Ханова.

По ее словам, она является продюсером творчества дочери, а не иецхэзжн ее жизни. При этом женщина отметила, что Пелагея и Иван Телегин решили расстаться вовсе не из-за денег, и после разрыва певица обо всем договорилась со своим теперь уже бывшим мужем.

Также Светлана Ханова прокомментировала слухи о том, что ее дочь якобы увела хоккеиста из прежней семьи. По ее словам. такие домыслы не имеют под собой оснований.

"Иван не собирался жениться на той стриптизерше. Она уехала в другой город и там рожала, а потом придумала сказку. Надо было Ивана припереть к стенке — она пошла к адвокату, и они сделали шоу по сценарию", — цитирует женщину "Комсомольская правда".

Ранее TopNews писал о том, что хоккеист Иван Телегин назвал причину расставания с Пелагеей.