Водителю Барнаула грозит пять колонии смертельное на машине запотевшими окнами

Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который насмерть сбил 58-летнюю женщину. Как оказалось, водитель просто не заметил пешехода из-за запотевших стекол. Теперь его могут на несколько лет отправить в колонию, сказано на сайте прокуратуры региона.

Следствием установлено, что обвиняемый, двигаясь на автомобиле Toyota Funcargo по улице Советской Армии, не уступил дорогу женщине, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В районе дома № 131 он допустил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась. При этом следователи выяснили, что водитель начал двигаться на машине, не дождавшись, пока отогреются окна, в связи с чем не заметил пешехода на переходе.

Как уточнили в прокуратуре Алтайского края, максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Напомним, ДТП было зафиксировано утром 6 ноября 2019 года. Предварительно было установлено, что за рулем находился 51-летний мужчина. Он сам тогда признал, что ехал в не прогретой машине, у которой были запотевшие окна, и он просто не увидел женщину. «Вызвал утром матери «скорую», ее повезли в больницу. Я сел сзади, хотел ехать, «скорую» пропустили, меня – нет, возле первого подъезда сбил женщину, я ее не видел», – рассказал СМИ сам водитель.