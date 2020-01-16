В одном из городов Карелии собаки с желтыми метками нападают на детей

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mavit
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В одном из городов Карелии собаки с желтыми метками нападают на детей

В городе Питкяранты в Карелии собаки с желтыми пластиковыми метками на ушах терроризируют школьников. Очередной инцидент произошел в минувшую среду. Как рассказали горожане, в районе двух сетевых магазинов на улице Ленина, в течение получаса собаки напали на троих детей 7-8 лет. Одна из жительниц сообщила, что днем увидела, как на стоянке у магазина «Магнит» ребенок лет 8-ми с криками убегает от стаи собак.Со слов женщины, на ребенка напали трое собак. Они были крупными и вели себя агрессивно. Собаки пытались догнать ребенка и укусить его за ноги и спину. Женщина попыталась помочь школьнику, который успел добежать до крыльца магазина, после чего собаки перестали гнаться за ним.

В одном из городов Карелии собаки с желтыми метками нападают на детей

Забрав свою дочку из Центра детского творчества женщина едва сама не пострадала от бездомных собак. Ее и ребенка окружила та же стая и одна из собак начала нападать на девочку, лая на нее и пытаясь укусить. Происходящее видел один из знакомых этой женщины. Он ей позднее рассказал, что эта же стая у него на глазах напала на другую девочку. Тогда пришлось даже вызвать полицию, поскольку животные укусили ребенка, [url=]сообщает[/url] издание Stolicaonego.«Все трое собак, которые непосредственно подбегали к детям были с желтыми пластиковыми метками на ушах, четвертая собака держалась в стороне, но своим лаем активно поддерживала стаю в каждом нападении», — подчеркнула жительница Питкяранты.Она надеется, что это сообщение увидят городские власти и отреагируют на него, ведь многим детям приходится самостоятельно возвращаться домой из школы и кружков.