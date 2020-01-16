В одном из городов Карелии собаки с желтыми метками нападают на детей

В городе Питкяранты в Карелии собаки с желтыми пластиковыми метками на ушах терроризируют школьников. Очередной инцидент произошел в минувшую среду. Как рассказали горожане, в районе двух сетевых магазинов на улице Ленина, в течение получаса собаки напали на троих детей 7-8 лет. Одна из жительниц сообщила, что днем увидела, как на стоянке у магазина «Магнит» ребенок лет 8-ми с криками убегает от стаи собак.Со слов женщины, на ребенка напали трое собак. Они были крупными и вели себя агрессивно. Собаки пытались догнать ребенка и укусить его за ноги и спину. Женщина попыталась помочь школьнику, который успел добежать до крыльца магазина, после чего собаки перестали гнаться за ним.

Забрав свою дочку из Центра детского творчества женщина едва сама не пострадала от бездомных собак. Ее и ребенка окружила та же стая и одна из собак начала нападать на девочку, лая на нее и пытаясь укусить. Происходящее видел один из знакомых этой женщины. Он ей позднее рассказал, что эта же стая у него на глазах напала на другую девочку. Тогда пришлось даже вызвать полицию, поскольку животные укусили ребенка, [url=]сообщает[/url] издание Stolicaonego.«Все трое собак, которые непосредственно подбегали к детям были с желтыми пластиковыми метками на ушах, четвертая собака держалась в стороне, но своим лаем активно поддерживала стаю в каждом нападении», — подчеркнула жительница Питкяранты.Она надеется, что это сообщение увидят городские власти и отреагируют на него, ведь многим детям приходится самостоятельно возвращаться домой из школы и кружков.