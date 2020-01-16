Угроза Всемирного потопа: ледник Пайн-Айленд в Антарктиде дал трещину

Учёные беспокоятся о возможном начале Всемирного потопа вследствие обрушения в океан значительной части Антарктиды, сообщает портал Новости Планеты.Пайн-Айленд считается одним из самых массивных ледников Антарктиды. Как недавно заметили специалисты, на ледяной глыбе появилось трещины длиной в пару десятков километров. Большая часть ледника стала нестабильной, в любой момент она может рухнуть, подняв уровень воды в океане. Как отметили исследователи Джоанн Джонсон и Том Кинг, всего в Западно-Антарктическом щите содержится 2,2 млн кубометров льда. В случае его таяния уровень вод поднимется на три метра, если не больше. Некоторые регионы 100% будут затоплены. В опасности Лондон, Нью-Йорк, Лагос и другие города.Наихудшие прогнозы ученых сбудутся раньше, чем все ожидали. Никто не будет готов к переменам, поэтому жертвы неминуемы.