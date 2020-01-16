Названы 10 продуктов, вредящих сердцу

Медицинские специалисты рассказали, какие продукты питания могут оказать пагубное влияние на работу сердца.

Врачи отметили, что данные продукты способствуют сгущению крови, повышают давление и активируют развитие воспаления в сердечно-сосудистой системе.

По информации портала «МедикФорум», вредными для сердца могут быть изделия из переработанного мяса из-за содержания консерванта нитрата натрия. Это вещество усиливает хроническое воспаление, что приводит к развитию атеросклероза. Большое количество натрия и сахара содержится также в кетчупе.

Красное мясо стимулирует выработку большого количества кишечных бактерий N-оксида триметиламина (TMAO) в пищеварительном тракте. Данные бактерии в большом количестве провоцируют риск сердечного приступа и инсульта.

Жареная пища повышает риск смерти от ишемической болезни сердца. При жарке продуктов выделяются вещества, которые способствуют развитию сосудистых воспалений и отложению холестерина.

Употребление белого хлеба приводит к повышению уровня сахара в крови. Это чревато развитием сахарного диабета и сердечных нарушений.

Также вреден для сердца шлифованный белый рис.

Опасны для работы сердца и готовые супы. Они содержат большое количество соли, что способствует повышению артериального давления.

Каперсы также содержат много соли.

Трансжиры, которые переносятся в кровь при употреблении тортов и пирожных, повышают уровень триглицеридов, что приводит к образованию артериальных бляшек.

Большую нагрузку на сердце оказывают энергетические напитки. Из-за высокого содержания сахара и кофеина они повышают давление и увеличивают риск сердечно-сосудистых нарушений.