Автомобили с пробегом подорожали в России

Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей. Больше всего сделок (17,6%) на вторичном рынке вновь пришлось на LADA, подсчитали в «Авто.ру».

Сильнее всего автомобили с пробегом подорожали в Башкирии (+15,1%), Пермском крае (+15,5%) и Татарстане (+9,7%). Обратная тенденция наметилась в Нижегородской области, где подержанные машины, напротив, стали дешевле на 2,4%.

Самые дорогие автомобили, как стало известно «Автоновостям дня», продаются в Москве и Московской области – там их средняя стоимость составляет 859,8 тыс. рублей. Второе место с показателем 717 тыс. рублей занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Самый низкий средний ценник зафиксирован в Волгограде – 427,5 тыс. рублей.

Самой популярной маркой на вторичном рынке по итогам прошлого года стала LADA – на нее пришлось 17,6% перепродаж. Второе место с более чем двукратным отставанием заняла Toyota с долей спроса 7%, а третье разделилось между Volkswagen и Nissan. Среди моделей же лидируют Ford Focus, LADA-2114 и LADA Priora.