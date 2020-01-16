В России названы самые популярные китайские автомобили в 2019 году

В 2019 году в России было продано 32 412 новых легковых автомобилей китайских марок – на 14% больше, чем в 2018-м. Проведя собственное исследование, эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные китайские автомобили на российском рынке.

Бестселлером сегмента по итогам прошлого года стал кроссовер Geely Atlas, на котором за минувшие 12 месяцев остановили свой выбор 7228 россиян, что на 218% больше, чем годом ранее. Цены на эту модель сейчас варьируются от 1 139 990 до 1 689 900 рублей в зависимости от комплектации.

Второй результат показал Haval H6. Разойдясь тиражом в 5964 экземпляров, он улучшил свой прошлогодний результат на 181,6%.

Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 3, нашедший за отчетный период 3924 покупателей (+109%). Младшая модель семейства Tiggo продается в нашей стране с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 126 л.с. в сочетании с «механикой» или вариатором».

Далее места распределились следующим образом: Haval F7 (2770 ед.), Changan CS35 (1315 ед.), Haval H2 (1227 ед.), Chery T21 (1150 ед.), Geely Emgrand X7 (1116 ед.), Dongfeng AX7 (884 ед.) и Lifan X60 (824 ед.).