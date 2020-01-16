Появилась информация о новой Lada 4x4 NG

Внедорожник LADA 4×4 нового поколения (NG), чье появление многие уже заждались, дебютирует в 2023 году – на 2 года позже, чем планировалось. Автомобиль получит французскую платформу и новую коробку передач. Об этом сообщает портал Drom.ru.

По предварительным данным, в основу следующей «Нивы» ляжет французская «тележка» CMFB-LS от Renault-Nissan, призванная не только сохранить, но и «приумножит» внедорожные качества существующей модели. На этой же платформе в дальнейшем будут построены новое поколение LADA XRay, кроссовер Datsun под кодовым названием RD4 и еще один паркетник, ныне известный под аббревиатурой HHA.



LADA 4×4 Vision. Фото www1.fips.ru



LADA 4×4 Vision. Фото www1.fips.ru



LADA 4×4 Vision. Фото www1.fips.ru

Сохранение прежних внедорожных качеств станет одной из главных задач при создании будущей LADA 4×4 NG. Именно поэтому, как стало известно «Автоновостям дня», автомобиль получит особый вариант трансмиссии с понижающей передачей — не просто раздаточную коробку, а пристыкованный к коробке передач планетарный понижающий редуктор с передаточным отношением 1,625. В результате должен получиться полноценный внедорожник с поперечным расположением двигателя и автоматической муфтой подключения задней оси.

Публичный дебют предсерийной версии LADA 4×4 NG (New Generation) должен состояться в 2021 году, а в «серию» новинку запустят в 2022-м.