Легенда сборной Турции: Эрдоган забрал у меня всё

В 2016 году Шукюр после критики президента Турции Реджепа Эрдогана в соцсетях столкнулся с большими проблемами. Так, атлет был признан пособником террористов из-за связей с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Впоследствии турок уехал в Сан-Франциско (США), где теперь работает водителем такси и продавцом в книжной лавке, сообщает Газета.ru

«Эрдоган забрал у меня все: право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», — приводит слова турка Mundo Deportivo.

Напомним, что Хакан Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции: в его активе 51 забитый мяч. Футболист за свою карьеру успел примерить футболки таких топ-клубов, как «Галатасарай» и «Интер».