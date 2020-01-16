Путин заявил, что инфляция в России находится на предсказуемо низком уровне

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января…

Maxim Shemetov/Reuters

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что уровень инфляции в стране в настоящее время на низком уровне.

Глава государства отметил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%.

При этом он добавил, что стоимость отдельных товаров и услуг увеличилась.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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