Путин заявил, что инфляция в России находится на предсказуемо низком уровне

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января…
Maxim Shemetov/Reuters
Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что уровень инфляции в стране в настоящее время на низком уровне.
Глава государства отметил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%.
При этом он добавил, что стоимость отдельных товаров и услуг увеличилась.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.
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