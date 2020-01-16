Первый космический турист объявил о том, что ищет партнершу для поездки на Луну

Юсаку Маэдзава, который, как ожидается, станет первым туристом, отправляющимся на Луну, ищет "подругу", которая будет сопровождать его в этом путешествии. Маэдзава опубликовал объявление в интернете, где описал, что ищет одинокую женщину, старше 20 лет, с позитивным характером.

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44-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который, как ожидается, отправится на Луну в начале 2023 года с помощью ракеты SpaceX Элона Муска, запустил интересную кампанию, которая не могла остаться незамеченной.

Сделав объявление через интернет, Маэдзава отметил, что хочет отправиться в это незабываемое путешествие с "особенной женщиной", попросив всех желающих отправить заявку на специальный сайт.

Те, кто хотят отправиться на Луну с Маэдзавой, который недавно расстался с 27-летней актрисой Аяме Горики, должны быть свободными, быть старше 20 лет, иметь позитивный характер и уметь наслаждаться жизнью.

"Мне сейчас 44 года. Чувство одиночества и пустоты медленно начали одолевать меня, и есть только одна вещь, о которой я постоянно думаю: продолжать любить женщину”, — говорится в объявлении миллиардера.

Процесс подачи заявок завершится 17 января. Маэдзава, который собирается встретиться с заявителями лично, примет решение в конце марта.

Также, Юсаку заявил, что он разыграет и распределит 100 миллионов иен (около 560 тысяч рублей) среди 100 людей, которые будут случайным образом выбраны из тех, кто поделится его твитом.

Личное состояние Маэдзавы оценивается в 3 миллиарда долларов.