Художественные сокровища. Постоянная экспозиция в Центре искусств в Москве

Постоянная экспозиция в Центре искусств в Москве. Опять-таки то, за что взгляд зацепился, и с теми названиями, которые удалось либо запомнить, либо зафотографировать.

Новое имя для меня — Михаил Алисов. Я бы назвала его маринистом. И как маринист он мне понравился гораздо больше, чем Айвазовский. Уютнее его картины, естественнее, чем у знаменитого его учителя. С Алисова М.А. и начнём.

Святой Станислав Щепановский, XIX век

Святитель Иоанн Тобольский, 1910-е годы

Васнецов «Страж»

Смотр какого-то гусарского полка перед императором. Удивила странная посадка на конях. Может, конечно, так и надо и особый шик.

Фрагмент росписи, кажется, ХСС

Левицкий. Портрет графини Шаховской. Глаз не отвести, мало того, что Левицкий, так ещё и какая красавица.

Жан Луи Вуаль. Портрет Аграфены Александровны Бибиковой. Красавица другого рода, имя Аграфена подходит к ней невероятно.

Юлий Клевер «Лесной царь»

Небо странного цвета на следующих двух картинах.

Карл Вениг «Царь Иван Грозный и его мамка»

Какие-то деревенские крестины. Потрясла крохотность младенца.

Константин Вещилов «К весне»

Борис Смирнов-Русецкий «Дозор ангелов»