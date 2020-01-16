Художественные сокровища. Постоянная экспозиция в Центре искусств в Москве

Постоянная экспозиция в Центре искусств в Москве. Опять-таки то, за что взгляд зацепился, и с теми названиями, которые удалось либо запомнить, либо зафотографировать.
Новое имя для меня — Михаил Алисов. Я бы назвала его маринистом. И как маринист он мне понравился гораздо больше, чем Айвазовский. Уютнее его картины, естественнее, чем у знаменитого его учителя. С Алисова М.А. и начнём.
Святой Станислав Щепановский, XIX век
Святитель Иоанн Тобольский, 1910-е годы
Васнецов «Страж»
Смотр какого-то гусарского полка перед императором. Удивила странная посадка на конях. Может, конечно, так и надо и особый шик.
Фрагмент росписи, кажется, ХСС
Левицкий. Портрет графини Шаховской. Глаз не отвести, мало того, что Левицкий, так ещё и какая красавица.
Жан Луи Вуаль. Портрет Аграфены Александровны Бибиковой. Красавица другого рода, имя Аграфена подходит к ней невероятно.
Юлий Клевер «Лесной царь»
Небо странного цвета на следующих двух картинах.
Карл Вениг «Царь Иван Грозный и его мамка»
Какие-то деревенские крестины. Потрясла крохотность младенца.
Константин Вещилов «К весне»
Борис Смирнов-Русецкий «Дозор ангелов»