Самые большие выигрыши в лотерею: джекпот 163 миллиона долларов!

Британец стал обладателем джекпота размером в 163 млн долларов – счастливчик войдет в ТОП-5 самых богатых победителей лотерей.

В Великобритании разыгран джекпот лотереи EuroMillions в размере 107,9 миллиона фунтов. Как сообщает Press Association, выигрыш достался покупателю одного билета, то есть приз не будет поделен между несколькими участниками розыгрыша, состоявшегося 14 марта.

Миллионером обладателя билета сделало следующее сочетание номеров: 6, 24, 25, 27, а также 5 и 9 (так называемые «лаки стар»). Пока обладатель выигрыша не предъявил на него своих прав. Пока неизвестно, в каком городе был куплен билет, чем занимается его обладатель и какого он пола.

Организаторы лотереи отметили, что теперь новоиспеченный богач войдет в топ-5 самых богатых победителей и разместится на четвертой позиции в этом списке. На первом месте в этом перечне находятся Колин и Крис Уэйр, выигравшие в 2011 году в лотерею 161 миллион фунтов.

20 Марта 2014 г.