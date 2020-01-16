Путь к успеху: как открыть свои природные таланты

Путь к успеху человека заключается в достижении поставленной цели, выбрав правильный путь. Секрет успеха выражается в правильности и длительности совершаемых действий.

Есть только два шага к успеху: открыть свои природные таланты и усовершенствовать их. Марк Виктор Хансен

У всех нас есть таланты. Нам нужно только их обнаружить и использовать в меру возможностей. Когда вы сосредоточите большую часть своего времени и энергии на ваших природных талантах, вы обнаружите, что рано или поздно пожнете удивительные плоды.

Моцарт был блестящим человеком. Он начал сочинять в 5 лет, и к 6 он уже выступал перед члена королевской семьи. На таком раннем этапе Моцарт понял, каковы его таланты, практиковал и оттачивал то, для чего он был рожден. В первую очередь, он использовал свои природные способности, чтобы создавать удивительные музыкальные произведения.

Отметить природные таланты — простая задача. Но для многих она эмоционально изматывающая, потому что они борются со своей одаренностью по той или иной причине. Возможно, родители не одобряют художественные способности своих детей. Они хотят для них стабильной карьеры врача или адвоката. Иногда люди просто боятся того, что легко к ним приходит. Им кажется, что успех должен зарабатываться ценой усилий. Либо мы просто боимся себе признаться в том, чего действительно хотим, ведь для этого нужно будет многое менять в жизни.

Это все отговорки. И все оправдания мира не способны уничтожить талант. Он будет жить в нас, ждать, пока мы совладаем со страхом и своими «что если», пока мы не поймем, что мы должны были делать всю свою жизнь. Нас наделили природными талантами, чтобы мы их использовали на благо мира и тех, кто населяет его.

Вы замечали, что когда вы занимаетесь тем, к чему у вас есть склонности, вы чувствуете себя энергичными, приятно взволнованными и оптимистичными? Это знак: именно этим делом вы и должны заниматься. Такие эмоции не позволяют стоять на месте.

Задача — найти то, что вас вдохновляет и практиковаться, практиковаться, практиковаться. Сконцентрируйтесь, наконец, на ваших сильных сторонах, а не слабостях. Посмотрите на величайших спортсменов мира. Они практикуют то, что у них получается естественно хорошо и то, что они любят делать каждый день.

Единственная напрасная трата человеческих ресурсов — не использовать свои способности. Есть только два шага к успеху: найти алмаз и оттачивать его грани. Делая это, вы получите богатство, которое действительно заслуживаете.