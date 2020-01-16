Роспотребнадзор отчитался зачистке Алтайского края снюса

В ходе внеплановых проверок Роспотребнадзора по Алтайскому краю было арестовано более 2,5 тысяч упаковок некурительной никотиносодержащей продукции – аналогов снюса. Все они до решения суда находятся на хранении, а после, вероятно, будут уничтожены. Об итогах рейдов за период с 27 декабря 2019 года по 14 января 2020 года сообщается на сайте регионального управления надзорного органа.

Так, в ходе «зачистки» торговых точек, в том числе и в ТЦ, сотрудники Роспотребнадзора арестовали и изъяли из оборота 1267 партий снюса количеством 2866 упаковок. Примечательно, что большая часть продукции – более 2 тысяч единиц – отечественного производства, а остальные импортные. В ходе проверок никотиносодержащих смесей алтайского производства выявлено не было. Арест товаров происходил на основании отсутствия документов, которые требуются для оборота пищевой продукции – именно так классифицируется снюс из-за особенности употребления.

Нарушение законодательства о техническом регулировании предусматривает привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Предпринимателям без юрлица может грозить штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, в обоих случаях возможна конфискация арестованных товаров. По материалам проверок уже ведется производство, готовятся документы для передачи в суд. Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, до решения суда арестованный снюс находится у владельцев товара, но изъят из оборота.

Также надзорный орган отмечает, что после «зачисток» торговых точек реализация некурительний никотиносодержащих смесей в регионе снижается. Как полагают в Роспотребнадзоре, это свидетельствует о том, что предприниматели края стали ответственно относиться к продукции, которую выставляют на своих полках, и начали заранее отказываться от продажи сомнительных и небезопасных товаров.

Тем временем в регионе уже разработан анонсированный ранее проект закона, регулирующий продажу аналогов снюса. На данный момент он проходит этап общественных обсуждений на площадке Алтайского Заксобрания. Инициатива заключается в изменениях краевого закона «о вэйпах», в который внесут поправки и введут формулировку «бестабачная никотиносодержащая продукция», которая, как указано в сообщении АКЗС, закроет лазейку для недобросовестных предпринимателей.

Отметим, что сам законопроект оказался достаточно мягким и узконаправленным на запрет продажи упомянутой продукции несовершеннолетним. Ранее имели место опасения, что ограничения могут затронуть многие нетрадиционные средства потребления никотина, которые не вызывают нареканий, например, медицинские пластыри. В итоге же запрет коснется лишь снюса, и только несовершеннолетних.

Напомним, «война» со снюсом была спровоцирована несколькими случаями отравления среди школьников, употреблявших эту продукцию. Один из таких произошел в ноябре текущего года в Заринске. Тогда подростка пришлось госпитализировать с признаками сильного отравления табаком – у него даже остановилось дыхание. СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку по данному факту. Похожие случаи произошли еще в нескольких регионах России, что спровоцировало явление, которое некоторые наблюдатели уже окрестили «снюсоистерией». При этом в разговоре с ИА «Банкфакс» многие родители отметили, что их дети не знали о снюсе до начала активного освещения темы в СМИ. Некоторые из них не исключили, что после запрета подростки перейдут на нелегальную и, казалось, давно забытую продукцию, например, насвай.