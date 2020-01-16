Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров приостановил полномочия по руководству республикой в связи с временной нетрудоспособностью, поручив исполнение своих обязанностей премьеру Муслиму Хучиеву. Распоряжение вступило в действие со дня его подписания – 13 января.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», – пояснил [url=]РИА Новости[/url] пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

Он отметил, что возложение обязанностей главы региона на руководителя правительства на время болезни или отпуска – это обычная практика во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее сообщалось о «мелких проблемах» со здоровьем у главы Чечни. Суть проблем не раскрывалась. Отмечалось также, что, несмотря на заболевание, Кадыров контролирует весь политический процесс и принимает необходимые решения.