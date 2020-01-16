Житель Новокузнецка открыл огонь в судебном участке. Погиб судебный пристав

В Новокузнецке задержан местный житель, открывший огонь в судебном участке, расположенном в центре города на ул. Энтузиастов. Инцидент произошел в четверг утором. Преступник произвел по меньшей мере два выстрела.

Ранение в живот получил судебный пристав, который позже скончался по пути в больницу. Вторым потерпевшим стала женщина, пуля угодила ей в руку.

«В 9:20 (5:20 по мск) прошел вызов новокузнецкой скорой о том, что в здании на Энтузиастов 9, в здании где находятся мировые судьи, два огнестрельных ранения», – сообщил [url=]ТАСС[/url] источник.

По его словам, стрелял, предположительно, подсудимый. Во время судебного разбирательства он вышел на улицу, взял из машины оружие и вернулся. Его попытался остановить пристав, но получил пулю в живот. Второй выстрел он произвел уже в зале суда. По предварительным данным, его целью стала свидетельница по делу.

Стрелок 1975 г. рождения задержан. С ним работают следователи.