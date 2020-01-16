Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь — в пріоритеті

Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

Про це він заявив на брифінгу за результатами наради з регіональними представниками Держагентства лісових ресурсів, — пише асс.

Пріоритетними областастями Гончарук назвав Рівненську, Волинську, Чернігівську, Сумську, Закарпатську та район Карпат.

«У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності», — заявив Гончарук.

Гончарук нагадав, що 1 лютого в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.

«Походження кожного дерева будуть фіксувати. Прозорість стане запорукою змін у галузі», — зазначив Гончарук.