В России выросли цены на Chevrolet Niva

СП GM-АвтоВАЗ, долю в котором в декабре выкупил АвтоВАЗ, повысил цены на свою единственную модель в России – Chevrolet Niva. Восемь из десяти комплектаций внедорожника подорожали на 3 – 35 тыс. рублей, сообщает сайт «Цена Авто».

Так, Chevrolet Niva в базовой комплектации SL получила минимальную прибавку в 3 тыс. рублей и теперь стоит 670 000 рублей. Большинство других комплектаций – L, LC, LE, LE Camouflage, LEM и LEM Camouflage – подорожали на 14 – 15 тыс. руб., тогда как версия GLC прибавила в цене сразу 35 тыс. рублей. Стоимость внедорожника в этих комплектациях варьируется от 701 000 до 844 000 рублей.

Топовые комплектации LEM+ и LEM+ Camouflage сохранили прежние ценники – 844 000 и 854 000 рублей соответственно.

Напомним, ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.