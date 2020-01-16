Топилин рассказал о возможном введении выходного дня 31 декабря

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин

Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство труда России рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

«Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему», — отметил министр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, для того, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, нужно больше времени. Она отметила, что в трудовом кодексе установлены сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне.

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