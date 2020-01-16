10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

Где, как не в Инстаграме узнавать о пристрастиях турецких знаменитостей в еде? Ведь именно там они делятся с нами своей повседневной жизнью без (ну почти :)) грамма притворства!

1. Гизем Хатипоглу и типичные турецкие блюда

2. Мерве Болугур не против мороженого

3. Модель Амине Гюльше предпочитает не позволять себе ничего лишнего

4. Ата Демирер не стесняется вкусно поесть

5. Пироженки от Хазал Филиз Кючюккесе

6. Ясемин Аллен выложила фото чего-то странного, что отдаленно напоминает еду. Мы так и не поняли, что это:)

7. Юрдаер Окур на овощной диете

8. Шюкран Овалы понравилось сочетание свежего хлеба и кактусов

9. Перед тем, как полакомиться, Аслы Энвер любуется вкусным кишем

10. Серенай Сарыкая по-настоящему любит поесть