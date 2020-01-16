10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

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mavit
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Где, как не в Инстаграме узнавать о пристрастиях турецких знаменитостей в еде? Ведь именно там они делятся с нами своей повседневной жизнью без (ну почти :)) грамма притворства!

1. Гизем Хатипоглу и типичные турецкие блюда

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

2. Мерве Болугур не против мороженого

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

3. Модель Амине Гюльше предпочитает не позволять себе ничего лишнего

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

4. Ата Демирер не стесняется вкусно поесть

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

5. Пироженки от Хазал Филиз Кючюккесе

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

6. Ясемин Аллен выложила фото чего-то странного, что отдаленно напоминает еду. Мы так и не поняли, что это:)

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

7. Юрдаер Окур на овощной диете

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

8. Шюкран Овалы понравилось сочетание свежего хлеба и кактусов

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

9. Перед тем, как полакомиться, Аслы Энвер любуется вкусным кишем

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой

10. Серенай Сарыкая по-настоящему любит поесть

10 фотографий турецких звезд с их любимой едой