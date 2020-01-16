Специалисты NASA опубликовали плейлист со звуками Вселенной

Специалисты NASA записали и опубликовали особенный плейлист, собранный из действительно странных, порой даже пугающих космических звуков.

Музыка была создана из данных, которые собирали среди звезд космические зонды и автономные телескопы. Эти устройства фиксируют радиоизлучение, которое специалисты НАСА преобразовали в звуковые волны.

Всего «космический плейлист» состоит из двадцати двух треков. Некоторые напоминают лишь невнятный белый шум, модуляции других мог бы позавидовать и Джон Карпентер.