Почему герпес вдруг просыпается в самый неподходящий момент

Ждешь долго своего выпускного или свадьбы, готовишься к этому празднику заранее, и вот наступает то долгожданное утро, с которого начнется самый счастливый день. Просыпаешься, подходишь к зеркалу и – о, ужас! Именно герпеса не хватало на губах для полного «украшения».

Да это может быть не только в момент важного события или встречи. Сам вид не вызывает умиления, да еще и дискомфорт доставляет. Конечно же, каждый хочет избавиться от этого заболевания как можно быстрее, поэтому начинает бороздить просторы всемирной паутины в поисках решения проблемы. В итоге за один день испытываешь на себе кучу методов, а результат не очень-то и радует. Кроме того, мало кто знает, почему герпес вообще просыпается. А на это есть свои причины.

Откуда растут ноги

Специалисты утверждают, что данный вирус находится в организме 95% людей всей планеты. Что ж получается, каждый из нас носит его в себе? Да и еще раз да. Поэтому важно «не разбудить» его. Стоит заболеть или испытать серьезный стресс, как герпес уже лезет наружу и портит своим появлением внешний вид. Еще хуже, если иммунитет ослаблен, тогда заболевание даст о себе знать более 3-4-х раз в год. Если такое случается реже, можно не бояться, а вот данной ситуации следует обратиться к иммунологу. Он даст рекомендации, как довести вирус до «спячки», заодно и укрепит иммунную систему. Вывод здесь напрашивается один – меньше нужно болеть и нервничать, тогда герпес и вовсе не захочет просыпаться.

Лишь бы не заразиться

Этот вид вируса передается только одним способом – после контакта с его носителем. Но это не значит, что только через поцелуи (если заболевание проявилось на губах). Даже обычной рукопожатие может стать причиной заражения. Почесали место герпеса, прикоснулись к нему пальцами – а вдруг заживает, а потом давай радостно приветствовать коллег или друзей. Как говорится, не только мне болеть. Кроме того, данный вирус прекрасно переносит и жару, и холод, а также ультрафиолет. Да-да, к сожалению, он настолько живуч, что подцепить его в общественном месте очень легко. Кстати, на деньгах, например, герпес просуществует около двух часов, а если вытереть лицо влажным полотенцем, то частички заболевания будут жить на мокрой ткани еще 6 часов. Это не значит, что с носителями герпеса нельзя общаться и вообще близко подходить, шарахаясь от него, как от прокаженного. Однако следует быть аккуратным и не допускать близкого контакта.

Табу при заражении

Есть определенные правила, соблюдение которых поможет не допустить развитие неприятного вируса.

Не нужно ждать, пока на коже появятся пузырьки. Уже при первых симптомах следует использовать специальные средства. Зуд, жжение, покалывание уже чувствуется? Значит нужно действовать!

О прижигании пузырьков спиртом и йодом забыть вообще. Вирус этого совершенно не боится, а вот кожа может получить хороший ожог.

Мази наносить только ватными палочками. Как же палец? Вот он-то и может стать разносчиком заболевания. Давайте помажем герпес, затем почешем за ухом, а потом и глаз потереть можно.

Этот пункт относится больше к девушкам. Заразились вирусом? Тогда никаких помад и блесков! Иначе эту косметику уже можно выбрасывать. Продукт сразу же впитает в себя инфекцию и будет ее разносчиком долгое время.

И если навсегда избавиться от герпеса нельзя, значит делаем так, чтобы он у нас не просыпался.

отсюда

23.07.2017