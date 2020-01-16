Почему герпес вдруг просыпается в самый неподходящий момент

Ждешь долго своего выпускного или свадьбы, готовишься к этому празднику заранее, и вот наступает то долгожданное утро, с которого начнется самый счастливый день. Просыпаешься, подходишь к зеркалу и – о, ужас! Именно герпеса не хватало на губах для полного «украшения».
Да это может быть не только в момент важного события или встречи. Сам вид не вызывает умиления, да еще и дискомфорт доставляет. Конечно же, каждый хочет избавиться от этого заболевания как можно быстрее, поэтому начинает бороздить просторы всемирной паутины в поисках решения проблемы. В итоге за один день испытываешь на себе кучу методов, а результат не очень-то и радует. Кроме того, мало кто знает, почему герпес вообще просыпается. А на это есть свои причины.
Откуда растут ноги
Специалисты утверждают, что данный вирус находится в организме 95% людей всей планеты. Что ж получается, каждый из нас носит его в себе? Да и еще раз да. Поэтому важно «не разбудить» его. Стоит заболеть или испытать серьезный стресс, как герпес уже лезет наружу и портит своим появлением внешний вид. Еще хуже, если иммунитет ослаблен, тогда заболевание даст о себе знать более 3-4-х раз в год. Если такое случается реже, можно не бояться, а вот данной ситуации следует обратиться к иммунологу. Он даст рекомендации, как довести вирус до «спячки», заодно и укрепит иммунную систему. Вывод здесь напрашивается один – меньше нужно болеть и нервничать, тогда герпес и вовсе не захочет просыпаться.
Лишь бы не заразиться
Этот вид вируса передается только одним способом – после контакта с его носителем. Но это не значит, что только через поцелуи (если заболевание проявилось на губах). Даже обычной рукопожатие может стать причиной заражения. Почесали место герпеса, прикоснулись к нему пальцами – а вдруг заживает, а потом давай радостно приветствовать коллег или друзей. Как говорится, не только мне болеть. Кроме того, данный вирус прекрасно переносит и жару, и холод, а также ультрафиолет. Да-да, к сожалению, он настолько живуч, что подцепить его в общественном месте очень легко. Кстати, на деньгах, например, герпес просуществует около двух часов, а если вытереть лицо влажным полотенцем, то частички заболевания будут жить на мокрой ткани еще 6 часов. Это не значит, что с носителями герпеса нельзя общаться и вообще близко подходить, шарахаясь от него, как от прокаженного. Однако следует быть аккуратным и не допускать близкого контакта.
Табу при заражении
Есть определенные правила, соблюдение которых поможет не допустить развитие неприятного вируса.
- Не нужно ждать, пока на коже появятся пузырьки. Уже при первых симптомах следует использовать специальные средства. Зуд, жжение, покалывание уже чувствуется? Значит нужно действовать!
- О прижигании пузырьков спиртом и йодом забыть вообще. Вирус этого совершенно не боится, а вот кожа может получить хороший ожог.
- Мази наносить только ватными палочками. Как же палец? Вот он-то и может стать разносчиком заболевания. Давайте помажем герпес, затем почешем за ухом, а потом и глаз потереть можно.
- Этот пункт относится больше к девушкам. Заразились вирусом? Тогда никаких помад и блесков! Иначе эту косметику уже можно выбрасывать. Продукт сразу же впитает в себя инфекцию и будет ее разносчиком долгое время.
И если навсегда избавиться от герпеса нельзя, значит делаем так, чтобы он у нас не просыпался.
отсюда
23.07.2017