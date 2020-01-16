Жесткие фотографии харакири японских самураев конца XIX века

Потрясающая серия старинных фотографий показывает жизнь японских самураев 130 лет назад. Среди снимков есть и такие, на которых изображен ритуал харакири (правильнее — сэппуку, а харакири — это любое «вспарывание живота»). Его использовали воины, которые хотели умереть, сохранив честь, — или добровольно, или когда оказывались в плену врага.

Церемониальное выпускание кишок на самом деле было частью более сложного ритуала и выполнялось в присутствии зрителей. На верхнем снимке молодой самурай пронзает себе живот катаной. Авторы упрощают: на самом деле, конечно, не боевым мечом «катаной», а специальным кинжалом «кусунгобу».

Воины наблюдают за харакири (правильно — сэппуку) самурая в белом. Воин-помощник (кайсякунин) за спиной самурая готов зарубить господина, если у того дрогнет рука или вдруг не хватит мужества в такой ответственный момент.

Самураи появились в период Хэйан около 710 года нашей эры (прим.: автор не знает, что период Хэйан отсчитывается от 794 года) с целью подчинения местных жителей в регионе Тохоку в северной части острова Хонсю. Со временем они становились все более могущественными и стали воинской элитой в Японии. Они были правящим классом с XII по XIX век.

Самураи следовали кодексу, сформированному под влиянием конфуцианства, который известен как бусидо — дословно «путь воина». Неписаный и негласный кодекс прославлял скромность, верность, мастерское владение боевыми искусствами и честь до самой смерти. Правила также призывали самурая к героической отваге, яростной защите семейной гордости и беззаветной преданности господину.

Группа самураев в старинных доспехах и с оружием, около 1870 года.

В XV и XVI веках существовало множество враждующих группировок, но впоследствии их число уменьшилось. Бесстрашные воины носили пластинчатые доспехи и разнообразное оружие, включая лук со стрелами, копья, ружья и, конечно же, самурайский меч. Однако в периоде Эдо сохранялся мир, и многие самураи стали учителями, художниками или чиновниками, поскольку необходимость владения боевыми искусствами потеряла первостепенную важность.

Снимок, сделанный и раскрашенный Феличе Беато: женщины в традиционной японской лавке, конец XIX века.

Когда в 1868 году на трон взошел император Мэйдзи, он стал упразднять полномочия самураев. Сначала он лишил их права быть единственной армией в Японии и с 1873 года начал формировать армию по призыву в западном стиле.

Один из первых военных фотографов, венецианец Феличе Беато сделал этот снимок около 1862 года.

Самураи стали сидзоку, объединившись с другим общественным классом под влиянием реформ Мэйдзи, и право носить катану было утрачено, как и право казнить любого, кто публично проявил неуважение к самураю.

Группа самураев, около 1890 года. Иллюстрация к буклету «В Японии: типажи, костюмы и нравы».

Термин «сидзоку» (нетитулованная знать) оставался частью японской культуры до конца Второй мировой войны, но в 1947 году от него отказались. Несмотря на то что на пике расцвета самураи составляли не более 10% от населения Японии, их влияние до сих пор очень заметно в японской культуре, в особенности в современных боевых искусствах.

Самурай в традиционном наряде и обуви дует в морскую раковину.

Три японских самурая в полном обмундировании.

Яркие традиционные доспехи и старинное оружие на самураях, около 1890 года.

26.01.2017