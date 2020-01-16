Инвестор строительства отеля Radisson Барнауле согласился переждать чиновничью смуту

Компания «ПремиумСтрой-Алтай» с пониманием относится к задержкам при подборе участков для возведения фешенебельной гостиницы Radisson в Барнауле, который может еще занять некоторое время. Такой ответ на запрос ИА «Банкфакс» дали в Управлении по туризму Алтайского края. Тем временем эта история грозит превратилась в беспросветную неразбериху, куда оказались впутаны власти города и края: мэрия заявляет, что компании предложен единственный и конкретный участок, туруправление говорит о том, что краевые власти вообще еще ничего не предложили инвестору.

Как ответили в управлении на запрос ИА «Банкфакс», предложения по месту строительства отеля на сегодняшний день находятся на стадии рассмотрения и проработки. При этом ведомство также подчеркивает, что официальных предложений от правительства региона и туруправления по определенным земельным участкам не направлялись. По всей видимости, в данном тезисе следует сделать акцент на «официальности» предложений. Как утверждается, «ПремиумСтрой-Алтай» с пониманием относится к тому, что выбор подходящего земельного участка может занять какое-то время. Не исключено, что ожидание связано с недопониманием между краевыми и городскими чиновниками, действия которых пока видятся несогласованными.

Отметим, что ранее в мэрии Барнаула ИА «Банкфакс» назвали конкретное место, предложенное инвестору под строительство отеля Radisson. Речь шла об участке, расположенном за спорткомплексом «Обь», на пересечении проспекта Социалистического и улицы Папанинцев. По данным пресс-службы, данный вариант еще прорабатывается и изучается, решается вопрос с арендатором площадки, которая находится в краевой собственности. Также уточнялось, инвестор сам ведет с ним переговоры, но не без помощи управления туризму и курортной деятельности, и даже запросил подробную топосъемку. Однако теперь оказалось, что ведомство данный участок официально не предлагало.

Позднее стало известно, что фирме «ПремиумСтрой-Алтай» могли предложить и другие варианты, а место за «Обью» — лишь один из них, хотя в мэрии об этом не упомянули. Однако затем ГТРК «Алтай» вновь перевернула все с ног на голову. Со ссылкой на горадминистрацию вновь сообщается, что участок на пересечении Социалистического-Папанинцев – «единственный, подходящий для такого строительства», поскольку эта земля находится в собственности края и арендуется спорткомплексом, то есть профсоюзами. По данным мэрии, инвестор изучает именно это предложение.

Напомним, что буквально за несколько дней до Нового года заместитель гендиректора «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев заявил, что приемлемых участков для строительства ему официально до сих пор не предоставили, и предостерег чиновников, что после 31 декабря фирма сворачивает проект и «увозит» его в другой регион. Примерно в то же время в краевых СМИ появилась информация, что отель Radisson могут построить за спорткомплексом «Обь» — якобы чиновники отдают предпочтение этой территории. Однако Лужаев тогда снова заявил, что инвестору официально никто не предлагал эту площадку под застройку. Примечательно, что ранее весь список предложений держался в строжайшем секрете.