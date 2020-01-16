Сегодня Анастасия Заворотнюк: новости о состоянии здоровья на 16 января

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, недавно перевели в другую клинику.

В палате клиники артистка отметила день рождения своей дочери Анны, которой исполнилось 24 года, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash. На праздновании также присутствовали сын Майкл и мать артистки с помощницей. Старшая дочь в семье известной актрисы появилась на свет 14 января 1996 года.

По данным издания, правая часть тела Заворотнюк остается парализованной. Ежедневно ей проводят реабилитационные процедуры.

Родственники принципиально не рассказывают о состоянии Заворотнюк, считая это личным делом семьи. При этом они оперативно реагируют на каждую ложную публикацию в Сети, посвященную актрисе. Подчас критика бывает очень жесткой и категоричной.

Многочисленные поклонники прекрасно понимают состояние близких онкобольной актрисы и лишний раз стараются не лезть с вопросами. Однако некоторые фанаты предпринимают попытки узнать, что же на самом деле происходит с их любимицей.

Родственники стойко держат оборону. С лета 2019 года, когда стало известно о болезни актрисы, они лишь подтвердили, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, но диагноз называть не стали.