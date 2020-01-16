16 января 2020 года отмечается праздник Гордеев день

Народный праздник Гордеев день в 2020 году отмечается 16 января (по старому стилю – 3 января). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Гордия Каппадокийского.

Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской в семье христиан. В зрелом возрасте прошел военную службу. За успехи и мужество получил звание сотника. Когда начались гонения на христиан, оставил службу и предался Господу Богу. Он поселился в пустыне, где начал готовить себя к исповеданию имени Христова.

В 320 году Гордий вернулся в Кесарию Каппадокийскую, где встал на защиту христиан. Там его схватили язычники. Сначала подвергли мучительным пыткам, а затем обезглавили по приказу правителя города.

Погода в Гордеев день показывает погоду в марте.

Ночью ярко светят звезды – погода будет ясной.

Деревья покрыты инеем – ближайшие дни будут ясными.

Зайцы начали подбегать к домам – к морозам.

В этот день нельзя хвастаться, иначе человек утратит то, чем выхваляется.