Опровергнуты сообщения о выписке Заворотнюк из больницы

Как сообщает канал «Мэш», из-за состояния актрисы семейное торжество пришлось перенести в палату. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.

Актриса продолжает лечение, недавно её перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры — правая часть её тела парализована, раскрывает подробности «Мэш». Врачи не исключают, что паралич не излечим. «Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — сообщил источник «Мэш». Сейчас Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев. Помимо болезни жены пятикратному чемпиону США приходится бороться и с финансовыми недугами, которые преследуют семью на протяжении многих лет. Проблемы начались после неудачных инвестиций в украинский тогда еще Крым. В 2009 году звездная семья открыла в Ялте первый ледовый каток, и мечтала что на его льду будут катать шоу олимпийские чемпионы. По некоторым данным, в «Ялта Ice» инвесторы вложили 2,5 млн долларов. Но через пару месяцев проект обанкротился. Заворотнюк оказалась в долгах, и сбежала из Ялты, бросив кредиты на поручителей, а все проблемы — на мэрию. Любопытно, что через несколько лет на том же месте открыли свои катки Татьяна Навка и Илья Авербух и их проекты оказались успешными.

«Настя мужем никудышные бизнесмены: набрали денег с партнеров, а сами толком ничего не просчитали, — пояснял журналистам экс-сотрудник администрации Ялты. — Тогда не было ни энергетических мощностей у города, ни интереса и платежеспособности у населения — кризис же. Туристов было меньше, чем сейчас, цены на билеты явно завышены. Народ просто не пошел к ним. А теперь, когда Крым стал российским, с энергетикой стало проще, потянулись отдыхающие, тем более, сейчас, когда мост построили». С тех пор супруги пахали как проклятые на различных шоу и телепередачах. А потом Настя заболела и все деньги стали уходить на лечение. Недавно стало известно, что у Петра Чернышева заблокировали счета: ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Блокировка активов произошла по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга — Чернышёв и его компании оформлены именно там. Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас Петр занят совсем другим: он помогает Анастасии победить рак и все заработанное на ледовом шоу Татьяны Навки тратит на ее лечение. Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой.