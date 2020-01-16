Назван будущий премьер-министр России

Накануне Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, а через несколько часов Медведев объявил об отставке правительства. Сам он получит новую должность — замглавы Совета безопасности, а пост премьер-министра займет глава ФНС Михаил Мишустин.

Дмитрий Медведев был премьер-министром с 2012 года. Также в составе правительства значилось 10 его заместителей и 22 федеральных министра, которые занимались реализацией внутренней и внешней политики, разработкой бюджета, обеспечением мер по обороне и государственной безопасности, а также обеспечивали соблюдение прав и свобод граждан, вели единую государственную политику в областях культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии.

Согласно 116-й статье Конституции РФ, правительство регулярно складывает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Но добровольная отставка последний раз произошла 12 сентября 2007 года, накануне президентских выборов.

Новое правительство пока не сформировано, поэтому старый состав по поручению Владимира Путина продолжает свою работу. Но президент уже выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Правда, назначить его можно только с согласия Госдумы — завтра там пройдет собрание по этому поводу.

Зарубежные эксперты сделали прогноз, кто может стать будущим президентом России. Возможный преемник Владимира Путина не входит в число нынешних руководителей страны, а является губернатором одного из российских регионов, заявили аналитики.

По мнению сотрудников швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung, наибольшие шансы в 2024 году сменить Владимира Путина на посту главы государства у нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Как считают западные эксперты, кандидатура Дюмина может устроить как политическую элиту России, так и население страны.