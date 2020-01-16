Встречи на берегу Персидского Залива: Владимир Коренев

Исмагил Шангареев и Владимир КореневВстречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.

Владимир Коренев – звезда кинематографа мирового значения. На московской пресс-конференции по фильму «Однажды… в Голливуде» культовый американский режиссер Квентин Тарантино признался, что его любимым советским фильмом является фантастическая мелодрама «Человек-амфибия».

«Я обожал его», — добавил режиссер.

Полностью с ним согласен.

Исмагил Шангареев и Владимир Коренев – более 50 лет спустя после выхода фильма «Человек Амфибия»Одно из самых ярких впечатлений моего детства – Ихтиандр из фильма «Человек Амфибия» (1961). Этот образ был настолько ярким, настолько непохожим на все, что мы в советских 60-х годах были им буквально очарованы. Порой, детские мечты не покидают нас всю жизнь, а иногда они сбываются.

Так случилось, что спустя почти 60 лет я смог пожать руку Ихтиандру, принимать его у себя в доме, видеть в его глазах тот же поразительный свет, который когда-то запал мне в сердце. Мы общались несколько дней, и я открыл для себя удивительно глубокого человека, в котором тот далекий образ Ихтиандра, органично сливался с личностью актера Владимира Коренева. (Подробнее см. https://www.24rus.ru/news/society/163381.html)

Нередко встреча с актером, создавшим тот или иной яркий образ заканчивается разочарованием, прежде всего, из-за несопоставимого масштаба личности героя и того, кто его играет. С Владимиром Кореневым, напротив, кажется, что Ихтиандр, это он сам в молодости, что герою до актера надо еще расти, набираться жизненного опыта.

Мы много беседовали на берегу Персидского залива.

Владимир Коренев в гостях у Исмагила Шангареева.У нас оказалось много общих интересов и предпочтений. Владимир Коренев прекрасно читал фрагменты из пушкинских подражаний Корану, удивительно тонко передавая все самые тонкие нюансы этого произведения. Хотел бы в этой связи отметить, что многие авторы пытались комментировать «Подражания Корану», сличать с подлинником, найти те или иные особенности филологической подачи текста. Думаю, этого делать нельзя. Пушкин — явление настолько уникальное, что подходить к его духовным исканиям с позиции какого-либо анализа — дело неблагодарное. «Парадоксов друг» — он оставил нам духовное наследие, о котором хорошо сказал Достоевский, отмечая, что «появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом». И, безусловно, «Подражания Корану» — одна из самых интересных загадок его светоносного творчества. (Подробнее см: https://www.tatpressa.ru/news/32512.html)

Разговор с дельфинами.Именно внутренняя свобода, как я теперь понимаю, дала образу Ихтиандра такую притягательную силу в стране тотальной несвободы.

Видео: Встречи на берегу Персидского залива с Владимиром Кореневым.

https://www.youtube.com/watch?v=HMILhBzOIJ8

https://www.youtube.com/watch?v=zS_M_s8JeDg

https://www.youtube.com/watch?v=btkLDFsIpnk

https://www.youtube.com/watch?v=zmmTlsgZVAw

https://www.youtube.com/watch?v=QTEQRzrkbwk

https://www.youtube.com/watch?v=Q7kXGuc5MxE

https://www.youtube.com/watch?v=_Nl-Eq7X9Os

Для меня было большой радостью показать Владимиру Кореневу фантастический мир Дубая, где оживают самые сказочные сюжеты. Ему было все интересно и надземное метро, и поющие фонтаны, и дома, словно сошедшие с полотен Сальвадора Дали.

Внутренняя свобода духа – вот, пожалуй, главное, что поразило меня во Владимире Кореневе.

Рыбалка: клюет большая рыба.Но больше всего его интересовали люди и море.Мы ловили рыбу, и я был очень счастлив, что вопреки времени, вопреки пространству, моя мечта сбылась таким неожиданным образом. Рядом со мной стоял Ихтиандр. Исмагил Шангареев, Брюссель, 2020 г.