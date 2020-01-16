МЕГАЛИТЫ ЯПОНИИ – Полигональная Кладка, Замки, Гигантские Шары, Дольмены в Стране Восходящего Солнца

Share Tweet Share Share Email CommentsНачнём обзор невозможных мегалитов Японии с довольно известных артефактов, и закончим самыми загадочными. Поехали. Японский парк Асука. Мегалитов там море, но ту часть, где обработка грубая и примитивная, не будем рассматривать, обратим внимание лишь на отдельные объекты.Гранитный мегалит Масаду Ивафун. Его вес около 800 тонн, длина 11 метров, ширина 8 метров, высота – 5 метров. Как многие знают, сверху в мегалите для неизвестных целей сделали углубления правильной формы и приличной глубины. Из-за того, что эти отверстия заливает водой, ученые начали заявлять, что это просто древняя ванна из гранита. Но зачем? С двух сторон этого камня находятся странные следы, которые вызывают не меньше вопросов, чем предназначение объекта. Недалеко от Масаду Ивафун находится еще один интересный мегалит, меньших размеров. Объект представляет что-то вроде небольшой плиты с линиями, соединяющие небольшие вырезанные формы.Ритуальное предназначение этого камня кажется вполне вероятным. В этом же парке есть один интересный, казалось бы, обычный камень, но с вырезанной внутренней частью. Внутренние поверхности обработаны до гладкого состояния и 60% Камня можно сказать, просто вырезали.Вот ещё один небольшой интересный камешек. Официальная версия гласит, что в этот пунктир вставляли деревянные клинья, которые размачивали, и они трескали камень. Только вот вопрос – как сделали верхнюю выпуклую поверхность, или утопленную на пару сантиметров рамку? Тоже водичкой клинышки поливали? В этом же парке находится один из самых загадочных саркофагов в мире. Вот его редкие фото.Надо сказать, что сам этот саркофаг туристам не показывают, его спрятали, наверное, чтобы не задавали неудобных вопросов. Крышка гранитного саркофага выполнена с идеальной симметрией, полировкой и на невероятном уровне обработки, которого нельзя добиться примитивными инструментами. В парке Асука есть еще одна оригинальная достопримечательность – так называемая гробница ИсибутАй-кофУн. О Кофунах чуть позже, а пока отметим, что выглядит это ну очень похоже на царский курган в Крыму. Есть над чем подумать, не правда ли?Иши-но-ХоденВ сотне километров к западу от парка Асука, близ городка Такасаго, находится мегалит Ishi—no—hoden. Он похож на гигантский телевизор, весом примерно 500-600 тонн – своеобразная «заготовка», только для чего? По приблизительным оценкам, объем изъятой скальной породы составляет около 400 кубометров, массой около 1000 тонн. Стоящий рядом синтоистский храм кажется воздушной конструкцией рядом с этой каменной глыбой.

Под мегалитом находится большой каменный резервуар в виде подноса, наполненный водой. Как следует из храмовых записей, этот водоем не пересыхает даже во время длительных засух. Из-за воды под мегалитом опорная часть по центру камня – перемычка, до сих пор связывающая мегалит со скальным основанием, – не видна, и он кажется парящим в воздухе. Поэтому Иши-но-Ходен также называют Взлетевшим камнем. По словам местных монахов, на верхней части мегалита имеются выемки в виде “ванн”, аналогичных тем, что можно видеть на Масуда-ивафун. Однако проверить это нельзя – верх Иши-но-Ходен засыпан щебенкой и землей и там даже растут деревья. Мегалит же является священным, а потому его верх расчистке не подлежит. Местные предания связывают Иши-но-Ходен с деятельностью неких богов, которые по каким-то причинам они должны были всего за одну ночь построить дворец. Но, видимо, с дворцом как-то не срослось, остался только телевизор… Йонагуни.Об этом подводном мегалитическом комплексе мы говорили в одном из прошлых выпусков, посмотрите по ссылке, а сейчас поговорим о Полигональной кладке. Далеко не все знают, что в Японии существуют объекты с мегалитической кладкой, где блоки имеют огромный размер и вес. Это основания для зАмков. Которые в Японии, конечно, очень красивы. Так вот, в основании этих замков можно увидеть разный уровень технологии. Примитивная полигональная кладка, где блоки плохо подогнаны. И огромные трилитоны, как будто отлитые в опалубку. Обратите внимание на нижний правый угол – здесь вышележащая порода не до конца скрыла внутренний бутовый камень или нижнюю кладку. Может быть это тоже отлито из гранито-бетона? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А мы переходим к следующей достопримечательности.Горёкаку – пятиугольный форт.Первая и самая большая крепость в Японии, построенная по европейскому образцу бастионной системы укреплений, находится в префектуре Хоккайдо. На месте крепости сейчас разбит парк, унаследовавший звездообразную форму форта. А это – мегалитическая группа Цзиньшань, которая состоит из нескольких отдельных объектов и считается древней обсерваторией.