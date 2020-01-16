Что случилось во время похорон Сталина

Share Tweet Share Share Email CommentsПохороны Сталина Похороны Председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина, скончавшегося 5 марта 1953 года, состоялись через четыре дня, 9 марта.

Сколько людей пришли проститься со Сталиным 9 марта 1953 года, точно не известно. К Колонному залу Дома Союзов, где было выставлено для прощания его тело, стекались десятки или даже сотни тысяч советских граждан. Их лица выражали реальное горе. Многие приходили и уходили в слезах.

Документальные кадры похорон Иосифа Виссарионовича демонстрировались по телевидению. Событие широко освещалось. Единственное, о чем тогда замалчивали, — ужасная давка вокруг Дома Союза, из-за которой умерло от нескольких сотен до 2-3 тысяч человек (разные и упоминают различные цифры).

Как это было

То, что похороны Сталина стали причиной множества смертей, официальные власти предпочитали замалчивать. Точное количество погибших в толпе прощающихся засекречено. Свидетели событий рассказывали страшные вещи. Литературовед Елена Пастернак вспоминала впоследствии, что на Трубной улице в Москве творилось настоящее столпотворение.

Проживающие в соседних домах москвичи оказались блокированными в своих квартирах, потому что по проезжей части двигалась плотная нескончаемая колонна людей. Давка была страшная. Жители нижних этажей слышали не только крики задавленных, но и какой-то скрежет, хруст костей, от которого волосы вставали дыбом. Когда толпа начала редеть, из гущи стали вывозить на тачках кучи одежды, чьих-то галош и, что самое страшное, куски людей. Дворники трудились все ночи напролет.

Еще один москвич, политолог Юрий Бартко лично участвовал в оцеплении Трубной. Впоследствии он рассказал, что там происходило и как обеспечивалась безопасность в эти дни. 6 марта в давке погиб его родственник Анатолий. Крепкого 30-летнего мужчину так сильно придавили грудью к прутьям чугунной решетки, что кости не выдержали. Грудная клетка была буквально раскрошена.

Родные узнали о его смерти 7 марта. Когда они пришли в морг за телом, под дверями этого учреждения уже стояло в ожидании несколько десятков людей. Чтобы не афишировать количество погибших, власти дали приказ моргам выдавать фальшивые справки, в которых были указаны ненастоящие причины гибели.

Меры безопасности

Власти оказались не готовы к такому трагическому повороту событий. Меры безопасности были предусмотрены. И все же толпа желающих проститься с вождем оказалась во много раз больше, чем можно было предположить. Ситуация вышла из-под контроля. Еще с утра 6 марта в Москве расположились военные формирования. Туда были брошены части солдат, но делалось это тайно. Как объясняли проживающим в этих районах москвичам, «военные решали свои задачи».

К концу дня в районе Трубной площади и некоторых других улиц стали создавать кольцо, которое должно было приостановить поток прощающихся и прекратить убийственную давку. Солдаты стояли плотными рядами. Основное давление испытывали первые ряды, поэтому военнослужащих в них постоянно меняли.

Похороны

Прощание со Сталиным продолжалось с 16:00 6 марта вплоть до его похорон 9 марта. Все эти дни покойный лежал в гробу в своем любимом серовато-зеленом мундире. Над ним горели люстры, затянутые траурным крепом. Граждане проходили мимо гроба непрерывной рекой, обливаясь слезами. Утром 9 марта на Красной площади было выстроено около 2-х десятков тысяч человек траурного шествия. Вся Москва утопала в цветах.

В такой обстановке гроб Сталина был внесен в Мавзолей. После траурного митинга в 12:00 над Кремлем прогремел артиллерийский салют. Затем были объявлены 5 минут молчания. Перед Мавзолеем прошли отряды военных, а в небе пролетели рядами советские самолеты. Так страна попрощалась со своим вождем. Только за первый день этого прощания было раздавлено около 400 человек.