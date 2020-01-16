Голикова заявила о наличии средств на реализацию предложений Путина в соцсфере

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Вице-премьер России Татьяна Голикова во время интервью на Петербургском международном экономическом…

«Газета.Ru»

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у государства есть финансовая возможность обеспечить реализацию предложений президента Владимира Путина в социальной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заверила, что деньги в бюджете на ряд высказанных идей предусмотрены в федеральном и региональных бюджетах.

«С сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — пообещала Голикова.

15 января Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в вузах необходимо каждый год увеличивать число бюджетных мест. Также он поручил обеспечить детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Политик призвал правительство создать единый реестр льготников для получения лекарств. Кроме того, президент потребовал сделать так, чтобы с 2020 года классным руководителям доплачивали за работу в российских школах и не только.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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