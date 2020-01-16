Житель алтайского села выстрелил ружья малолетнюю дочь ходе разборок супругой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Турочак Республики Алтай по подозрению в покушении на убийство дочери. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, мужчина выстрелил в дверь, за которой находилась девочка, и серьезно ранил ее.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 12 января. 41-летний житель Турочака, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой гладкоствольное охотничье ружье и пошел выяснять отношения с женой. Ранее она вместе с их совместными детьми ушла жить к своим родителям и подала документы на развод. Увидев мужа с оружием, женщина заперлась в квартире. Он знал, что в доме находятся дети и, несмотря на это, выстрелил во входную дверь и попал собственную 13-летнюю дочь, причинив ей проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. На этом мужчина не остановился, и со двора еще дважды открыл огонь по окнам, после чего скрылся.

Девочку с тяжелым ранением, угрожающим ее жизни, доставили в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Местонахождение ее отца по горячим следам установили сотрудники полиции и уже провели задержание. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «е » ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом). В данный момент следователи собирают доказательства и устанавливают обстоятельства происшествия.