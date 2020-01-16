Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

После многочисленных скандалов известная актриса Мария Шукшина забрала своего внука. Ребенка родила уроженка Барнаула Фрейя Зильбер от сына актрисы Макара Касаткина.

Напомним, в 2018 году стало известно, что у Марии Шукшиной есть внук. В прямом эфире программы Андрея Малахова девушка из Барнаула Фрейя Зильбер заявила о том, что у нее есть ребенок от сына Марии Шукшиной Макара Касаткина. Также девушка рассказала, что намерена подать в суд на алименты. Со слов Зильбер, она хотела подружиться с семьей Касаткина, однако те избегали общения с ней. На той же программе Шукшина обвинила девушку в том, что та работает на камеру. Позже актриса попросила провести генетический тест на определение отцовства. Результат исследования показал, что ребенок на самом деле является сыном Макара Касаткина. Сын Шукшиной согласился на выплату алиментов. Однако на этом разборки не закончились. В следующих выпусках Прямого эфира барнаулка пожаловалась на маленькую сумму выплат. Зильбер также сообщила, что Макар не хочет видеться с сыном.

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Инстаграм Фрейи Зильбер

Осенью 2019 года в студии Андрея Малахова дочь Марии Шукшиной Анна сообщила, что ее брат Макар подал в суд на установление отцовства и что Фрейя Зильбер отказывается от всяческого общения. Анна рассказала, что они намерены забрать ребенка себе. В студии появилась Фрейя, которая сообщила, что она проходила реабилитацию после алкогольной и наркотической зависимостей. Девушка рассказала о своих планах вернуться к сыну и воспитывать его. Однако вскоре на своей странице в Инстаграм Мария Шукшина сообщила о том, что ей удалось забрать внука. Она рассказала, что эта история была посвящена в шоу Андрея Малахова ради рейтингов. Однако срок контракта Малахова с Фрейей истек. «Мы познакомились с чудесным малышом. Фрейю не осуждаем — каждый зарабатывает, как может», — заявила актриса.

Мария Шукшина рассказала, что у них с Фрейей никогда не было конфликтов. Андрей Малахов и телевизионщики зарабатывали хорошие деньги на этом шоу. Зильбер не имела права по контракту появляться в доме Шукшиных без камер. После того, как срок действия контракта истек, девушка сама пришла к Шукшиным и передала ребенка. Она попросила, чтобы мальчик некоторое время пожил у них.