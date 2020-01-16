Ольга Погодина: «Мы не спорим с Алексеем о бытовых вещах»

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Недавно актриса выступила в роли продюсера проекта «Легенда Феррари». Этот сериал выйдет на канале НТВ 20 января. Правда, сама Ольга Погодина предпочитает не присутствовать на премьере в качестве зрителя.

По словам артистки, завершив работу над картиной, она традиционно отказывается ее смотреть. «Я всегда ухожу. Когда в кинотеатре премьера, мой график таков: появляюсь на сцене, говорю все, что нужно, и уезжаю выпускать новости вместе с пиарщиками. Это уже ритуал. Кустурица, кстати, так же делает, я видела», — отметила Погодина.

Над «Легендой…» Ольга трудилась в тандеме с супругом Алексеем Пимановым. Он в кинопроизводстве отвечает за ряд важных организационных вопросов.

«Мы откровенны. Не спорим о бытовых вещах. Если и есть место спору, то только по работе. В этом мы нехарактерная пара. Обычно актрисы-жены снимаются у своих мужей. У нас с Алексеем за всю жизнь только две совместные картины: «Мужчина в моей голове» — один из моих любимых фильмов и «Три дня в Одессе». Как продюсеры мы делаем разные проекты — каждый свой. Но когда встречаемся на одной площадке, Алексей занимается серьезными организационными вещами: переговоры с каналами, прокатчиками, другими продюсерами и так далее», — рассказала Ольга.

В новой ленте Погодина также играет и главную роль — советскую разведчицу Елену Феррари. «Я эту историю раскопала в архивах, когда снимали «Маргариту Назарову». Тогда мне хотелось найти такую же емкую, смачную, очень вкусную историю, равную по фабуле Назаровой, иначе я просто сошла бы с ума. Вы не представляете, сколько я всего перечитала. У меня голова сравнима с «эпловским» софтом. Я перелопатила нечеловеческое количество литературы за эти годы. И вот нашла кораблекрушение! В 1921 году четырехпалубный лайнер «Адрия» раздавил яхту Врангеля. Расследовать катастрофу не стали: такие аварии случались довольно часто. Но яхта мгновенно ушла под воду, значит, удар был сильным и нанесен в точное место. И самое главное — на борту яхты находилась казна Врангеля и его архивы. Тогда не было такого водолазного снаряжения, чтобы работать на дне, поэтому все таинственно исчезло… Хотя всем пострадавшим страховые компании выплатили солидные суммы», — рассказала Ольга.

Погодина прекрасно понимает, что картина может подвергнуться критике со стороны людей, которые хорошо знают историю, но ничуть не смущена этим фактом. «В таких случаях я говорю: «Хотите чистой правды — смотрите документальное кино». Художественное кино имеет право на то, чтобы историческая фабула совпадала на треть. Остальное обязательно вымысел. В Гражданской войне не хочу вставать на ту или другую сторону. Потому что чудовищно вели себя все. Я не судья, не имею права судить. Но то, что произошла эта чудовищная бойня, — ужасно. И страшно то, что до конца истории человечества такие бойни могут повториться», — добавила Ольга в беседе с «Телепрограммой».

Фото: Legion-Media, пресс-служба канала НТВ