Ушла эпоха: появилось видео объявления Медведева об отставке российского правительства

Бывший премьер станет зампредом Совета Безопасности.

Обнародовано видео речи бывшего главы правительства России Дмитрия Медведева. На встрече с президентом Владимиром Путиным экс-глава кабмина объявляет об отставке членов правительства.

Решение было принято после того, как Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Глава государства объявил о крупных конституционных изменениях в государстве.

Комментируя Послание президента, Медведев сказал: «Эти изменения, когда будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого, и в этих условиях, я полагаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку».

После этого теперь уже бывший премьер поблагодарил всех за работу.

Медведев займет пост заместителя председателя Совета Безопасности, который возглавляет Путин.

Послание президента Федеральному собранию всколыхнуло российское общества, так как были затронуты не только темы изменения Конституции, но также увеличения материнского капитала, появления новых пособий на детей, запрета чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство и ВНЖ.

Напомним, что отставку правительства прокомментировали для «Блокнота» ведущие политологи России.