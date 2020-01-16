Последний в мире белый носорог слишком стар, чтобы иметь детей

Носорога по кличке Судан охраняют 24/7 в одном из заповедников Кении.

Дни существования популяции северных белых носорогов, можно сказать, сочтены. В мире осталось всего три особи, и носорог по кличке Судан — единственный оставшийся самец. Однако, увы, Судан уже так стар, что не может обеспечить появление маленьких носорогов естественным путем. Шансы того, что с его смертью погибнет целый вид животных, очень велики.

Относительно недавно в Твиттере распространился пост с фотографией безрогого носорога. Пост написал Даниэль Шнайдер, биолог из Бостона. Под фотографией он оставил подпись «Хотите знать, как выглядит вымирание животных? Вот вам последний в мире самец северного белого носорога. Последний. Больше не будет.»

Сейчас все три представителя северного белого носорога живут в одном заповеднике Кении.

Этим постом поделилось более 36 000 пользователей, и более тысячи оставило свой комментарий под оригинальным постом. Так история про Судана — последнего самца в своем виде — получила новый виток развития.

Биологи уже не первый раз бьют тревогу, стараясь спасти исчезающий вид животных: буквально год назад была предпринята беспрецедентная акция, специально направленная на то, чтобы помочь размножить северных белых носорогов. Тогда фотографию Судана поместили в качестве рекламы на знаменитое приложение Tinder — мобильный аналог сайта знакомств.

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Профиль Судана на Тиндере. «Это последний живущий северный белый носорог. Помоги ему найти свою пару.

На Тиндере пользователи видели фотографию печального носорога, который, согласно подписи, отчаянно искал себе пару. «Я не хочу на вас давить, но судьба целого вида действительно целиком и полностью зависит от меня» — было написано в тексте на Тиндере под фотографией Судана.

Если пользователи отмечали фото, как понравившееся, им предлагалось пожертвовать любую сумму на то, чтобы помочь носорогу Судану не стать последним в своем виде. Таким образом заповедник Ол Паджета, в котором находятся все три оставшиеся белые носороги, надеется собрать 9 миллионов долларов, необходимые для потенциального размножения этих животных.

Эти деньги пойдут на сохранение семени Судана и ин-витро оплодотворения оставшихся самок. А также на то, чтобы, собственно, вырастить малышей и продолжить род.

Пост в Твиттере биолога Даниэля Шнайдера, который помог снова обратить внимание на проблему.

Идея с Тиндером принадлежит организации Ол Паджета в Кении. Ее руководитель, Ричард Вигне, говорит, что они прибегнули к такому решению после того, как поняли, что все их попытки обеспечить размножение носорогов естественным путем безуспешны.

Сейчас Судану 43 года, и 19 ноября исполнится 44. Для носорогов это уже глубокая старость. «Мы настроены оптимистично и надеемся, что профиль Судана, который увидят в 190 странах и на более 40 языках, привлечет внимание общественности к проблеме и заповеднику удастся собрать необходимые средства,» — говорит глава отдела маркетинга Тиндера.

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Большую часть жизни Судан провел в чешском зоопарке и только на старости лет снова вернулся в Африку.

В дикой природе белых носорогов уже давно не осталось — их всех истребили браконьеры ради рогов, которые дорого стоят на черном рынке. Судан родился в стране Судан, собственно, поэтому и получил это имя, а потом был отправлен в чешский зоопарк, где и провел большую часть своей жизни.

После того, как в Америке умер второй из остававшихся на то время самцов носорога, остро встал вопрос о разведении этого животного. Зоопарки не занимаются разведением, а заповедники и заказники не хотели брать на себя такую ответственность, в том числе и из-за серьезной опасности: браконьерство распространено по всем странам Африки — именно этот климат этого континента для Судана является идеальным — и потому содержание и охрана носорога обходилась бы слишком дорого для любой организации.

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Судану намеренно удалили рог, чтобы минимизировать возможность браконьерства.

Ответственность на себя взял заповедник Ол Паджета в Кении. Они приняли у себя всех троих оставшихся белых носорогов, и приставили к Судану круглосуточную охрану. Чтобы уменьшить риски возможности браконьерства, Судану намеренно удалили рог — именно он представляет ценность для черного рынка.

Вооруженные охранники следуют за Суданом по всей территории заповедника, и за это время привязались к животному. «Он совершенно не агрессивен и не опасен, — говорит один из охранников. — Ему нравится, когда его чешут его живот и за ушком.»

В 2014 году в зоопарке Сан-Диего скончался второй из остававшихся самцов северного белого носорога Ангалифу.

«Та ситуация, которая на сегодня сложилась с белыми носорогами — это проявление того, как деятельность человека влияет на природу вокруг нас, — говорит руководитель заповедника. — На сегодня, вопрос размножения белых носорогов это не только вопрос спасения отдельного вида животных, но и показатель того, насколько для людей важен мир вокруг них, насколько они понимают, как все в этом мире взаимосвязано.»

Угроза браконьерства никогда не исчезала, и потому к носорогу приставлена круглосуточная охрана.

Со смертью Судана может исчезнуть весь вид.