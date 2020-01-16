Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на создание гиперзвукового оружия

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Reuters

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединенных Штатов подписало с американской компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires. Об этом сообщается на сайте концерна.

Уточняется, что стоимость OpFires составляет $31,9 млн.

Также отмечается, что данная ракета имеет решающее значение для обеспечения американской армии высокоманевренными решениями для быстрого реагирования в целях подавления вражеских угроз.

Она способна действовать с наземных позиций, предсказать которые невозможно.

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