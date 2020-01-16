Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России «разделиться на три части», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушкова, в 1990-е Бжезинский изложил свое предложение в специально написанной статье. Сенатор просил экс-советника американского президента про публикацию при личной встрече.

Бжезинский объяснил свою идею мнением о неспособности Москвы управлять «огромной территорией» государства. Он предлагал выделить в России три центра, а также предоставить ей три голоса в ООН.

Пушков заявил, что с тех пор отношение к России на мировой арене значительно изменилось.

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