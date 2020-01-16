Что нас ждет 16 января: главное за три минуты

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Что нас ждет 16 января: главное за три минуты

Главные события:

  • Госдума в 14:00 рассмотрит вопрос о кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства
  • На территории резиденции президента РТ в Казанском Кремле состоится торжественная установка флага 100-летия образования ТАССР
  • В Госсовете пройдет организационное заседание Общественной палаты РТ (в программе заседания — избрание председателя)
  • В Москве продолжится Гайдаровский форум. На панельная дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» выступят председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и предправления Сбербанка Герман Греф, в пленарной дискуссии «Что мешает экономическому росту?» участвуют и.о. министра финансов РФ Антон Силуанов, и.о. зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова
  • В Казани пройдет расширенное заседание управления ЗАГС
  • В мечети Марджани пройдут поминки в годовщина смерти Ильгама Шакирова

Не забудьте поздравить:

  • Рустем Гайнутдинов, председатель совета директоров ОАО «Казанский завод «Медтехника»
  • Иван Мешков, директор маркетинговой компании Sellout Sport System

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Что нас ждет 16 января: главное за три минуты

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