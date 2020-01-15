В Турции отели не смогут быстро заселять туристов

Согласно правилам, в гостиницах не могут делать фото или копии паспортов своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе, номера банковской карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные, сообщает РИА Новости.

На практике после вступления закона в силу в 2016 году в отелях, особенно в высокий сезон при больших заездах, для ускорения заселения по-прежнему делают копии. Необходимые формы по учету постояльцев сотрудники заполняют позже. Отель обязан представить в полицию имя, фамилию и номер паспорта своего клиента, а также указать сроки его пребывания.

В 2020 году за выполнением закона о защите персональных данных власти обещают следить гораздо строже. Нарушителям грозят большие штрафы. По информации турецких СМИ, ужесточение требований по исполнению законодательства связано с ростом мошеннических случаев по использованию личной информации граждан.

Как считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая, новая схема обработки документов грозит обернуться длительным ожиданием прибывших отдыхающих в холле отеля и около стойки ресепшн.

Туристам либо придётся ждать, когда сотрудник вручную «вобьёт» все необходимые данные в программу из паспорта и ваучера, либо самим от руки заполнять несколько страниц специальных форм.

По оценке представителей турецких принимающих компаний, новые требования могут создать очереди на заселении при больших групповых заездах в отелях среднего сегмента.

Эксперты напоминают, что, как правило, в таких гостиницах одновременно заселяются группы по 30-50 человек, а на стойке рецепции работает максимум два сотрудника.

Зато новая ситуация практически не затронет постояльцев luxury-отелей, подчёркивают они. Обычно туристы приезжают в такие гостиницы на индивидуальном трансфере, а на ресепшн работает много персонала.