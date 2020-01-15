Транспортные компании во Франции потеряли более €1 млн из-за забастовок

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Во время акции протеста в Париже против пенсионной реформы, 5 декабря 2019 года
Thibault Camus/AP
Протесты и забастовки, которые уже более 40 дней проводятся против пенсионной реформы во Франции, обошлись двум основным государственным транспортным компаниям в более чем €1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского премьер-министра Эдуара Филиппа.
При этом, ущерб для Автономного управления парижского транспорта (RATP) близок к €200 млн, для Национального общества железных дорог (SNCF) около €850 млн.
Филипп отмечает, что призвал забастовщиков в компаниях RATP и SNCF прекратить стачку, подчеркнув, что она продолжается уже достаточно долго.
При этом премьер озвучил твердое намерение провести пенсионную реформу, лишив железнодорожников и работников городского транспорта прежнего льготного пенсионного режима.
Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста и намерения отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий.
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